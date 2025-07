Allarme bomba al tribunale di Milano trovata valigia sospetta

Il cuore di Milano si è fermato questa mattina, quando una valigia sospetta è stata trovata vicino all’ingresso del tribunale di via Manara, scatenando un allarme bomba. La rapidità delle forze dell’ordine ha evitato il peggio e messo in sicurezza la zona, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale la prontezza in situazioni di emergenza. La vicenda si è conclusa senza conseguenze, ma resta un monito sulla sicurezza urbana.

Un allarme bomba è scattato al tribunale di Milano nella mattina di giovedì 10 luglio. A far scattare l'allarme è stata una valigia sospetta ritrovata vicino all'ingresso di via Manara. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

In questa notizia si parla di: allarme - bomba - tribunale - milano

Allarme bomba su volo Ryanair, chiusa la pista di atterraggio dell’aeroporto di Charleroi in Belgio - Un allarme bomba ha colpito un volo Ryanair proveniente da Porto, causando la chiusura della pista di atterraggio dell’aeroporto di Charleroi, in Belgio.

Allarme bomba per una valigia sospetta vicino al Tribunale, robot e artificieri in azione: è vuota https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/07/10/news/allarme_bomba_valigia_sospetta_vicino_tribunale_zona_isolata_robot_teleguidato_falso_allarme-42472267 Vai su X

#inonda Allarme caldo, il climatologo Mercalli: "Facciamo chiarezza su alcuni stupidaggini". Vai su Facebook

Allarme bomba al Tribunale per una valigia, transennata una strada. Ma il trolley era vuoto; Allarme bomba davanti al Tribunale ma nel trolley rosso non c’era nulla; Allarme bomba vicino il Tribunale di Milano: la valigia era vuota.

Allarme bomba davanti al Tribunale ma nel trolley rosso non c’era nulla - Subito scattato l’allarme per la valigia abbandonata: intervento degli artificieri dei Carabinieri e di dei cani antiesplosivo. Scrive msn.com

Valigia rossa abbandonata davanti al Tribunale, scatta allarme bomba e intervengono gli artificieri: cos’è successo - Nella mattinata di oggi, giovedì 10 luglio 2025, è stata trovata una valigia rossa davanti al Palazzo di Giustizia di Milano ... Come scrive fanpage.it