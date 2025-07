Panda contro tigri | la corsa di Cina e India per tutelare due specie in estinzione

La lotta tra Panda e Tigri si svolge su due fronti opposti: mentre la Cina ha riconquistato il suo simbolo nazionale, le tigri indiane continuano a lottare per sopravvivere. La sfida della conservazione si trasforma in un duello tra due grandi civiltà , testimonianza di politiche divergenti e priorità ambientali differenti. Se Pechino ha saputo trasformare un'icona in simbolo di successo, l’India ancora cerca di invertire la rotta. La domanda è: quale futuro ci attende?

In Cina i panda prosperano e hanno smesso di appartenere ad una specie in via di estinzione. Merito di una combinazione di politiche ambientali ambiziose, investimenti statali, ricerca scientifica e sensibilizzazione globale. Se Pechino è riuscita a inscenare uno dei casi di conservazione di fauna selvatica piĂą riusciti del mondo con l' Ailuropoda melanoleuca, e cioè il panda gigante, lo stesso non può dirsi per le tigri in India. Secondo l'Iucn (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura), la tigre del Bengala (per la precisione: Panthera tigris tigris ), che è la sottospecie presente nel Paese, è infatti classificata come in "grave pericolo".

