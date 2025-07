Rogo minaccia anche località Cardigliano A Sant’Isidoro paura per parcheggio di un b&b

Le fiamme minacciano anche Cardigliano a Sant’Isidoro, con paura crescente per il parcheggio di un B&B. Oltre ai già devastanti incendi di Orte e Punta Palascia, il Salento si trova nuovamente in emergenza: il fuoco avanza nelle campagne, mettendo a dura prova squadre di soccorso e residenti. La situazione si aggrava, rendendo urgente un’azione concreta per proteggere il territorio e la comunità.

SPECCHIANARDO’ - Oltre al litorale di Orte e Punta Palascia ad Otranto, che ha ripreso a bruciare, anche nel resto del Salento l’emergenza incendi ha continuato a creare problematiche e duro lavoro per le squadre di intervento e soccorso. Dopo l’allarme nelle campagne in località Scorpo a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

