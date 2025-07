Sanità in crisi nera in Emilia-Romagna | quasi un miliardo di buco nel 2025

Sanit224 in crisi nera in Emilia-Romagna: quasi un miliardo di euro di disavanzo nel 2025. I bilanci preventivi delle aziende sanitarie regionali svelano una situazione critica, con un aumento del 27% rispetto all’anno precedente. La regione si avvicina ai livelli pre-pandemia, segnati da eventi straordinari e crisi multiple. A lanciare l’allarme è la crescente instabilità del sistema sanitario, che richiede interventi urgenti e strategici per evitare il collasso.

I bilanci preventivi 2025 delle aziende sanitarie dell'Emilia-Romagna rivelano un quadro allarmante: il disavanzo complessivo sfiora i 986 milioni di euro. Una cifra in crescita del 27% rispetto all'anno precedente, quando il rosso si era fermato a 733 milioni. Il dato si avvicina pericolosamente ai livelli del 2023, segnato da eventi straordinari come l'emergenza Covid, l'inizio del conflitto in Ucraina e il caro energia. A lanciare l'allarme sono i consiglieri regionali di Forza Italia Valentina Castaldini e Pietro Vignali: «C'è di più – dichiarano – gli introiti dei ticket sanitari, parte sostanziale delle nuove tasse recentemente introdotte dalla giunta de Pascale con la stangata fiscale di questa primavera, sono già contabilizzate come entrate. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sanità in crisi nera in Emilia-Romagna: quasi un miliardo di buco nel 2025

In questa notizia si parla di: emilia - romagna - sanità - crisi

A caccia dell’affitto più basso in Emilia-Romagna: quali sono i quartieri più cercati - In Emilia-Romagna, trovare l'affitto più basso è un'arte. Scopri i quartieri più ricercati e le città della provincia che offrono opportunità abitative a prezzi accessibili.

SOSTEGNO ALLA NOSTRA AGRICOLTURA. Oggi sono stato nominato relatore di maggioranza di un’importante Proposta di legge, con cui la Regione Emilia-Romagna intende: - integrare risorse già previste per i settori della coltivazione della patata, del ri Vai su Facebook

Sanità in crisi nera in Emilia-Romagna: quasi un miliardo di buco previsto nel 2025; Ticket, ospedali e polemiche: La sanità dell’Emilia Romagna?. Vive da anni una crisi profonda; Ticket, ospedali e polemiche: La sanità dell’Emilia Romagna?. Vive da anni una crisi profonda.