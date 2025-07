Incendio | fiamme anche vicino al binario Taranto-Martina Franca Fra Statte e Crispiano

Un incendio devastante si sta propagando in Puglia, minacciando il tratto ferroviario tra Taranto e Martina Franca. Le fiamme, alimentate dal vento, sono vicine al binario tra Statte e Crispiano, mettendo a rischio sicurezza e trasporti. I vigili del fuoco intervenuti con Canadair stanno facendo il possibile per domare la furia delle fiamme. La situazione rimane critica: restate sintonizzati per aggiornamenti.

Fra i vari incendi, anche oggi, in Puglia c'è quello nel tarantino. Intervento dei vigili del fuoco anche con l'utilizzo di Canadair, nel territorio fra Statte e Crispiano. Le fiamme lambiscono un tratto di linea ferroviaria Fse di collegamento fra Taranto e Martina Franca.

