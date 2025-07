Inaugurata nuova nursery all' ospedale Maggiore di Bologna

Un nuovo capitolo di cura e comfort si apre all'Ospedale Maggiore di Bologna: una nursery innovativa, pensata per garantire intimità e benessere alle mamme che allattano e ai piccoli pazienti. Un ambiente accogliente e funzionale, in grado di trasformare l'attesa in un momento di serenità e cura. Con questa iniziativa, l’ospedale dimostra ancora una volta il suo impegno nel mettere al centro le esigenze delle famiglie, creando un luogo di conforto e supporto.

Come sala di attesa negli ambulatori del reparto di oculistica ora c'è un'area pensata per offrire intimità alle mamme che allattano e uno spazio accogliente per i bambini . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

