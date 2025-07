Cambio al vertice del Dipartimento di Giurisprudenza Unimore | Giovanna Laura De Fazio nuova Direttrice

Il Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore accoglie con entusiasmo la professoressa Giovanna Laura De Fazio come nuova direttrice, un passo importante verso innovazione e crescita. La sua esperienza in criminologia sarĂ sicuramente un valore aggiunto nel guidare il dipartimento nel prossimo triennio. Con questa nomina, si apre un nuovo capitolo ricco di sfide e opportunitĂ per formare le menti di domani.

Il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore, nella seduta di oggi, 10 luglio 2025, ha eletto la Prof.ssa Giovanna Laura De Fazio come nuova Direttrice del Dipartimento per il triennio accademico 20252028. L'ordinaria di Criminologia, che succederĂ al Prof. Elio Tavilla a. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

