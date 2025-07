Havaianas incontra EGONLAB | quando le infradito diventano Arte!

Havaianas incontra EGONLAB: quando le infradito diventano arte. Questa collaborazione rivoluzionaria, presentata durante la Paris Fashion Week per la collezione Primavera-Estate 2026, trasforma un semplice flip-flop in un vero manifesto di stile e creatività. Dimenticate tutto ciò che sapete sulle infradito: questa partnership apre le porte a un nuovo modo di vivere la moda maschile, dove l’innovazione incontra l’eleganza in un connubio sorprendente e irresistibile...

Una collaborazione che stravolge le regole della moda maschile, trasformando un semplice flip-flop in manifesto di stile Dimenticatevi tutto quello che sapete sulle infradito. La collaborazione tra Havaianas e EGONLAB per la collezione Primavera-Estate 2026, presentata durante la Paris Fashion Week, è una di quelle sorprese che ti fanno ripensare completamente a un oggetto che . 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Havaianas incontra EGONLAB: quando le infradito diventano Arte!

In questa notizia si parla di: havaianas - egonlab - infradito - incontra

Storia delle Havaianas, le infradito di gomma - Harper's BAZAAR - Come sono nate le flip flop e cosa le rende così speciali. Da harpersbazaar.com

Come Havaianas ha convinto tutti a indossare le infradito - Esquire - Il primo paio di infradito nasce proprio in quell’anno, ispirandosi al tradizionale sandalo giapponese chiamato ... Scrive esquire.com