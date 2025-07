Un Imam per salvare il Beccaria

In un’Italia che si interroga sui confini della libertà religiosa, l’idea di inserire un imam in un carcere minorile come il Beccaria accende dibattiti infuocati. La questione solleva interrogativi sulla tolleranza, i diritti e i limiti di questa libertà sancita dalla Costituzione. Ma può questa iniziativa rappresentare davvero una svolta o rischia di alimentare polemiche inutili? La risposta, forse, sta nel riconoscere che […]

Può la presenza di un Imam in un carcere minorile diventare motivo di polemica nazionale? In Italia sì. Eppure, la Costituzione parla chiaro: l’articolo 19 garantisce a tutti, senza distinzioni, la libertà di professare il proprio culto, in qualsiasi forma, “purché non si tratti di riti contrari al buon costume“. Ovviamente, la realtà si presenta . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Un Imam per salvare il Beccaria

In questa notizia si parla di: articolo - imam - salvare - beccaria

Un Imam arriverà al carcere minorile Beccaria di Milano, e affiancherà il cappellano cattolico (don Claudio Burgio, che è anche direttore della comunità Kayros). È il frutto di un protocollo d'intesa siglato lunedì 7 luglio, presso il Tribunale dei Minorenni da diver Vai su Facebook

Milano, l'imam Abdullah Tchina al Beccaria: «Ai detenuti islamici parlerò di responsabilità e comunità»; Minori. De Corato (FdI): affiancare Imam a cappellano al Beccaria è una scelta sbagliata; Milano, arriva l’imam per i giovani detenuti del Beccaria: «Hanno bisogno di una guida che sappia riconoscere le loro radici» – L’intervista.

Milano, l'imam Abdullah Tchina al Beccaria: «Ai detenuti islamici parlerò di responsabilità e comunità» - È il primo imam nominato uffucialmente in un carcere carcere minorile e ieri ha fatto il suo ingresso tra i giovani detenuti: «Accompagnerò senza indottrinare». Secondo milano.corriere.it

Don Burgio e l'imam al Beccaria di Milano: «Preghiera musulmana e messa. La religione per aprirsi al mondo» - L'idea è alleggerire il peso portato da tanti ragazzi: «Molti ragazzi al Beccaria mostrano una fatica drammatica a parlare con sé stessi» ... Da milano.corriere.it