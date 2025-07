Wimbledon cade Sabalenka | in finale ci va Anisimova

Il torneo di Wimbledon si infiamma con una sorprendente svolta: Sabalenka cade in finale, lasciando il passo a Anisimova, che conquista un emozionante successo in tre set. Ora, la giovane promessa affronta una delle favorite tra Swiatek e Bencic, pronti a scrivere un nuovo capitolo di questo prestigioso torneo. L’attesa si fa ancora più intensa: chi salirà sul gradino più alto del podio? La suspense è alle stelle.

Anisimova vince per 6-4, 4-6, 6-4 contro Sabalenka e accede alla finale di Wimbledon. L'altra finalista sarà una tra Swiatek e Bencic.

Favola Anisimova a Wimbledon, è finale: eliminata la Sabalenka; Djokovic è in missione 25° Slam: De Minaur rimontato, sarà Nole l'avversario di Cobolli ai quarti di finale di Wimbledon

