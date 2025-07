fascinosa apparenza di stabilità, le profonde tensioni e le ambiguità sulla trasparenza finanziaria del Principato. In un contesto dove il segreto sembra essere la vera regola, questa scelta apre uno squarcio di novità, sfidando le convenzioni e sollevando interrogativi cruciali sul futuro di Monaco e sulla sua credibilità internazionale.

Nel silenzio ovattato del Principato, dove la politica si tinge di formalismi protocollari e la trasparenza resta un miraggio discreto, si consuma un piccolo ma rivelatore terremoto istituzionale. Philippe Mettoux, alto magistrato francese e candidato designato a succedere a Pierre Dartout alla guida del governo di Monaco, ha rifiutato in extremis l'incarico. Un gesto inatteso, che rompe la liturgia del potere monegasco e che svela, dietro la facciata di un passaggio tecnico, tensioni più profonde tra il Palazzo di Alberto II e i vertici dell'Eliseo. Il passo indietro di Mettoux, magistrato abituato ai corridoi del Consiglio di Stato e ai dossier delicati dell'amministrazione francese, non può essere letto come un semplice ripensamento personale.