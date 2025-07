Tajani apre la Conferenza su Ricostruzione Ucraina | Difendere Kiev è difendere la democrazia

In un momento cruciale per l'Europa, Tajani e Meloni uniscono le forze a Roma per rafforzare il sostegno all’Ucraina. Questa conferenza simbolizza la ferma volontà dei Paesi liberi e delle imprese private di difendere Kiev e la democrazia minacciata ogni giorno da attacchi ingiusti contro civili innocenti. È un appello alla solidarietà globale: insieme, possiamo e dobbiamo ricostruire un futuro di pace e libertà.

(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2025 "Io e la premier Meloni abbiamo voluto questa conferenza nella Capitale a dimostrazione della grande unità tra Paesi liberi, tra imprese private per far sì che all'Ucraina arrivasse un concreto sostegno per ricostruirla dopo l'ingiusto e vergognoso attacco che subisce ogni giorno. Anche questa notte ci sono stati attacchi non contro le forze armate ucraine, ma contro popolazione civile, contro la città di Kiev. Questo è veramente inaccettabile. Noi lavoriamo per la pace, vogliamo costruire la pace. Vogliamo che il popolo ucraino non soffra più. Difendere l'Ucraina è difendere la democrazia" così il Ministro Tajani intervenendo in apertura alla Conferenza per la Ricostruzione dell'Ucraina, in corso alla Nuvola di Fuksas. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tajani apre la Conferenza su Ricostruzione Ucraina: "Difendere Kiev è difendere la democrazia"

In questa notizia si parla di: difendere - conferenza - ucraina - kiev

Nel giorno in cui Giorgia Meloni a Roma aprirà la conferenza per la Ricostruzione dell’Ucraina, a Londra il presidente francese Emmanuel Macron incontrerà il primo ministro inglese Keir Starmer per parlare di come continuare a difendere Kiev Vai su X

Dialogo strategico per la ricostruzione dell’Ucraina L’Ambasciatore d’Italia Carlo Formosa ha incontrato a Kiev il Vice Primo Ministro per la Ricostruzione, Oleksii Kuleba. Un confronto approfondito sui progetti di cooperazione italiana a sostegno della Vai su Facebook

Guerra Ucraina-Russia, conferenza per Kiev: nasce fondo europeo per ricostruzione. Mosca: “Cinici”; Tajani apre la Conferenza su Ricostruzione Ucraina: Difendere Kiev è difendere la democrazia; Ricostruzione Ucraina, Meloni: Chi ha finanziato macchina da guerra russa non deve beneficiarne.

Tajani apre la Conferenza su Ricostruzione Ucraina: "Difendere Kiev è difendere la democrazia" - "Io e la premier Meloni abbiamo voluto questa conferenza nella Capitale a dimostrazione della grande unità tra Paesi liberi, tra imprese private per far sì che all'Ucraina arrivasse un concreto sosteg ... Riporta ilgiornale.it

A Roma la conferenza per l'Ucraina. Tajani: 'Kiev non è sola' - Con un abbraccio a Volodymir Zelensky e una stretta di mano con la moglie Olena Zelenska, la premier Giorgia Meloni ha accolto il presidente ucraino e la first lady alla Conferenza sulla ricostruzione ... Secondo ansa.it