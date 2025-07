Su Prime Video Saviano e Totti comedy show e Corrado Guzzanti premier

Preparatevi a ridere e riflettere con le nuove esclusive di Prime Video: tra commedie brillanti e show irresistibili, arriva “Roast in Peace”, un inedito comedy show che mette sotto i riflettori figure iconiche come Saviano, Totti, Lamborghini e Lucarelli. Sei comici sfideranno i loro protagonisti in un'ironica commemorazione, regalando momenti di intrattenimento unici. La nuova stagione promette di sorprendere e divertire il pubblico italiano: non perdete questa imperdibile novità!

Roma, 10 lug. (askanews) – Arriverà su Prime Video il prossimo autunno “Roast in Peace”, il comedy show che riunisce quattro personaggi eterogenei come Roberto Saviano, Francesco Totti, Elettra Lamborghini e Selvaggia Lucarelli, vittime di sei comici che dovranno commemorare la loro “dipartita”. É sicuramente questa la novità più interessante fra le nuove produzioni della piattaforma in Italia, insieme al film “Il Ministero dell’Amore”, scritto e diretto dagli autori di “Boris” Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, con protagonista Pif. L’attore interpreta un cronista che nella propria testa ha un singolare “consiglio dei Ministri” che governa ogni sua decisione, guidato dal Premier Corrado Guzzanti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

