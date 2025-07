Episodio violento in strada a Olginate una persona finisce all' ospedale

Un altro episodio di violenza scuote la tranquilla Olginate, aggiungendosi a un clima già segnato da microcriminalità e spaccio. Nel tardo pomeriggio di oggi, le forze dell'ordine e i soccorsi sono intervenuti lungo il lungolago, dove un'aggressione ha lasciato una persona gravemente ferita. La comunità si interroga sulle cause di questa escalation e sui passi necessari per garantire sicurezza e serenità ai cittadini.

Dopo gli episodi di microcriminalità e spaccio, un altro fatto di cronaca e violenza in zona lungolago di Olginate. I soccorsi del 118 e le forze dell'ordine sono infatti dovuti intervenire nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 10 luglio, per un'aggressione nella quale è rimasto ferito in modo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

