Il caso Xu Zewei prigioniero delle alleanze | il delicato equilibrismo di Roma tra Washington e Pechino

Il caso di Xu Zewei, prigioniero tra le complesse alleanze di Roma con Washington e Pechino, svela il delicato equilibrio geopolitico in cui l’Italia si trova immersa. Arrestato all’aeroporto di Malpensa su richiesta americana, il suo destino mette in discussione la capacità italiana di navigare tra interessi contrapposti. Una sfida che, più di un semplice episodio, riflette le tensioni e le scelte strategiche di un Paese al centro di un grande gioco globale.

L’arresto di Xu Zewe i il 3 luglio scorso all’aeroporto di Malpensa è un atto di scena in un teatro che l’Italia non controlla. L’uomo, cittadino cinese di 33 anni, è finito in manette su richiesta degli Stati Uniti, che lo accusano di essere un hacker statale coinvolto nella campagna di cyber-spionaggio “Hafnium”: un’operazione che, secondo il Dipartimento di Giustizia Usa, ha colpito migliaia di sistemi nel mondo – tra cui università, studi legali e istituti di ricerca sul Covid – per conto del Ministero della Sicurezza di Stato cinese. Da quel momento, l’Italia si è ritrovata incastrata tra le richieste perentorie di Washington e le reazioni – per ora misurate ma ferme – di Pechino. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it