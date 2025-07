Traffico Roma del 10-07-2025 ore 18 | 30

Buonasera e benvenuti alle ultime novità sul traffico di Roma alle ore 18:30 del 10 luglio 2025. La città si presenta intensa, con rallentamenti e code sul Raccordo Anulare, soprattutto nella carreggiata esterna tra Roma Fiumicino e Tuscolana, e in altre tratte come la Casilina e la Nomentana. Ricordate di prestare attenzione agli incidenti e di pianificare i vostri spostamenti. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale, perché ogni minuto conta sulla strada.

Luceverde Roma Buonasera dalla redazione sul Raccordo Anulare abbiamo rallentamenti con code per traffico molto intenso in carreggiata esterna dal video con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana altre cose prima esterna dalla Casilina al bivio con la Roma L'Aquila Attenzione In questo caso si tratta di un incidente restiamo sulla raccordo in carreggiata interna a Code tra la Cassia e la Salaria e successivamente dalla Nomentana all'uscita La Rustica in tangenziale incolonnamenti da Corso Francia alla Salaria in direzione San Giovanni incolonnamenti anche verso lo stadio Olimpico a partire dalla stazione Tiburtina fino all'uscita Campi Sportivi poi ci sono code naturalmente anche sul tratto Urbano della Roma L'Aquila dalla tangenziale al Raccordo in uscita da Roma nel frattempo la polizia locale Ci segnala un incidente sulla Casilina all'altezza di via di Tor Bella Monaca Ci sono code nelle due direzioni ripercussioni e code sulla stessa via di Tor Bella Monaca in direzione della Casilina altro incidente in via della Pisana all'intersezione con via del Ponte Pisano anche in questo caso ci sono incolonnamenti e ci sono code sulla Pontina a partire dall'uscita di Castel di Decima fino a Mostacciano in direzione dell'EUR la causa un incendio in un'area adiacente la statale all'Eur oggi e domani al centro congressi la nuvola in corso la conferenza sul Ucraina ingenti le misure di sicurezza in tutta la zona alle misure ai cambiamenti della viabilità spicca la chiusura della Cristoforo Colombo tra il bivio con la Roma Fiumicino il laghetto dell'EUR per la stessa Colombo chiusure anche da Piazzale venticinque marzo 1957 a viale dell'Umanesimo indirizzo del Centro inevitabili quindi le ripercussioni in tutto il quadrante sud della città moltissime le linee bus soggetta a deviazioni chiusa anche la fermata Metro EUR Fermi per cui treni transitano senza fermare stazione alternativa a Eur palasport maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma.