IA e Parlamento il 16 luglio lectio della prof Carrozza in sala della Lupa Aperte le prenotazioni sul portale della Camera

Se sei curioso di scoprire come l’intelligenza artificiale sta plasmando il nostro rapporto con la natura e la nostra umanità, non perdere il seminario del 16 luglio nella Sala della Lupa. La professoressa Maria Chiara Carrozza ci guiderà in un affascinante viaggio tra robot, IA e biodiversità, con l’illuminante introduzione della Vicepresidente Anna Ascani. Prenota subito il tuo posto e partecipa a questo importante confronto che apre nuove prospettive per il futuro.

ROMA – Aperte questa mattina le prenotazioni per il prossimo appuntamento con i seminari su IA e Parlamento: il 16 luglio, alle 18 nella Sala della Lupa, la professoressa Maria Chiara Carrozza (Università di Milano Bicocca) interverrà sul tema: “Umanità in equilibrio tra robot, Intelligenza artificiale e natura”. Intervento introduttivo della Vicepresidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani. L’evento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, sarà trasmesso in diretta webtv Camera. È possibile iscriversi, per la partecipazione in presenza, a questo link: https:eventi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - IA e Parlamento, il 16 luglio lectio della prof. Carrozza in sala della Lupa. Aperte le prenotazioni sul portale della Camera

