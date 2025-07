Chief of War | scopri il trailer della nuova serie con Jason Momoa

Scopri il trailer di "Chief of War", la nuova serie epica con Jason Momoa su Apple TV+! Ambientata tra le suggestive isole Hawaii e ispirata a eventi storici reali, questa produzione promette un intreccio avvincente di passato e leggenda. Segui le gesta del guerriero Ka’iana, interpretato dallo stesso Momoa, nel suo tentativo di forgiare un destino tra mito e realtà. La sua avventura sta per iniziare, e tu non puoi perdertela!

annuncio della nuova serie “chief of war” su apple tv+. Apple TV+ ha svelato il trailer ufficiale di “Chief of War”, un nuovo drama epico interpretato, scritto e prodotto da Jason Momoa. Questa produzione si distingue per la sua ambientazione suggestiva tra le isole Hawaii e per la forte ispirazione a eventi storici reali. La serie narra le vicende del guerriero Ka’iana, protagonista interpretato dallo stesso Momoa, nel suo tentativo di unificare le isole prima dell’arrivo dei colonizzatori occidentali, alla fine del XVIII secolo. caratteristiche principali e data di debutto. “Chief of War” farà il suo debutto sulla piattaforma streaming Apple TV+ il 1° agosto, con i primi due episodi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Chief of War: scopri il trailer della nuova serie con Jason Momoa

In questa notizia si parla di: chief - serie - momoa - trailer

Chief of War: trailer della serie con Jason Momoa - Preparati a immergerti in un'epica avventura con "Chief of War", la nuova serie con Jason Momoa! Ambientata tra i suggestivi paesaggi delle Hawaii e ispirata a eventi reali, la serie racconta la storia di Ka’iana, un guerriero deciso a unificare le isole prima dell'arrivo dei colonizzatori occidentali.

Appena adesso ho firmato un accordo con la vedova di Ken Kesey per sviluppare una serie TV che racconteremo, per la prima stagione, dal punto di vista del Capo”. Si torna a parlare di Qualcuno volò sul nido del cuculo, questa volta però sarà il Capo Bromd Vai su Facebook

Jason Momoa torna su Apple TV+ con la sua nuova serie: trailer e data d'uscita di Chief of War; Chief of War: Il trailer ufficiale italiano della miniserie sulla storia delle Hawaii con Jason Momoa; Chief of War: Jason Momoa cavalca uno squalo nel sensazionale trailer ufficiale!.

Chief of War: trailer della serie con Jason Momoa - Apple TV+ ha presentato il trailer di “Chief of War”, il nuovo epic drama interpretato, scritto e prodotto da Jason Momoa. Da cinefilos.it

Chief of War: Jason Momoa nel trailer della serie in arrivo su Apple TV+ - Apple TV+ ha rilasciato oggi il trailer della sua serie Chief of War, con protagonista e co-creatore Jason Momoa nei panni del guerriero hawaiano. filmpost.it scrive