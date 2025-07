Taekwondo | i convocati dell’Italia per le Universiadi Guida il gruppo Ilenia Matonti

Italia, pronta a lasciare il segno. Guidata dall’esperienza e determinazione di Ilenia Matonti, la nostra squadra di taekwondo si prepara a competere al massimo livello. Dal 16 al 27 luglio, il palcoscenico mondiale delle Universiadi accoglierà giovani talenti da ogni parte del globo, offrendo un’occasione unica di prestigio e crescita. La passione e l’agonismo sono pronti a infiammare Rhine-Ruhr, portando a casa medaglie e ricordi indimenticabili.

L’inizio delle XXXII Universiadi estive è sempre più vicino. In Germania infatti, dal 16 al 27 luglio, si terrà la rassegna multidisciplinare che coinvolge gli atleti studenti universitari di tutto il mondo. Nello scenario degli sport presenti ci sarà anche il taekwondo, che assegnerà i suoi titoli e le sue medaglie in quel di Rhine-Ruhr su tatami che si preannunciano incandescenti. Anche l’Italia sarà presente in terra teutonica con una folta delegazione, fatta di 8 atleti: 5 al femminile e 3 al maschile, guidata in particolare da quell’ Ilenia Elisabetta Matonti che nel 2024 si è tolta la soddisfazione anche di partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Taekwondo: i convocati dell’Italia per le Universiadi. Guida il gruppo Ilenia Matonti

In questa notizia si parla di: taekwondo - italia - universiadi - convocati

Taekwondo: i convocati dell’Italia per la President’s Cup 2025. Ci sono Dell’Aquila e Alessio - La President's Cup 2025 si avvicina, e l'Italia del taekwondo si prepara a brillare con i convocati dell'Aquila e Alessio.

Taekwondo: i convocati dell’Italia per le Universiadi. Guida il gruppo Ilenia Matonti; Atletica, i convocati dell’Italia per le Universiadi in Germania; Atletica, i convocati dell’Italia per le Universiadi. 20 azzurri a Bochum, presente qualche nome di spicco.

Taekwondo, da domani il Ciao team azzurro a Chucncheon - Da domani Chuncheon, nella regione coreana del Gangwon, ospiterà il prestigioso “World Taekwondo Demonstration & Breaking Championships” ... Segnala sportface.it

Universiadi: 20 azzurri in gara in Germania - La Federazione Italiana dello Sport Universitario ha ufficializzato l’elenco dei convocati per l’atletica leggera alle Universiadi che si terranno nella regione tedesca Reno- Secondo fidal.it