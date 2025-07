Maltrattamento di animali uomo condannato e cani affidati ai volontari | primi effetti della legge Brambilla

Una svolta importante nella tutela degli animali a Trieste: un uomo condannato per maltrattamenti su 83 creature, e i cani affidati ai volontari dell’Oipa. Questo caso segna il debutto concreto della legge Brambilla, che mira a proteggere i nostri amici a quattro zampe. Un passo avanti verso un’Italia più compassionevole e rispettosa dei diritti degli animali. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa importante vittoria.

Un uomo a Trieste è stato condannato per il maltrattamento di 83 animali. I cani, sequestrati in gravi condizioni, sono stati affidati definitivamente all'associazione Oipa: si tratta del primo effetto concreto della nuova legge Brambilla contro il maltrattamento animale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

