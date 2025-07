Scena muta all' orale di Maturità è un caso il ministro Valditara prende posizione e minaccia la bocciatura

In un’atmosfera sempre più tesa, il ministro Giuseppe Valditara lancia un avvertimento deciso contro chi pensa di optare per la scena muta all’orale di maturità nel 2026. Con una presa di posizione forte, minaccia conseguenze severissime: niente diploma e un anno in più sui banchi. La sfida è aperta: sarà il cambiamento o la resistenza a definire il prossimo capitolo dell’esame di stato?

