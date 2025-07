Buchanan Inter Romano conferma | Trattativa avviata per la cessione le cifre e cosa manca per chiudere

Secondo Fabrizio Romano, la trattativa tra Inter e Sassuolo per Buchanan è in fase avanzata, con una proposta di circa 8 milioni di euro più bonus e percentuale su futura rivendita. Tuttavia, manca ancora l’accordo definitivo su alcuni dettagli contrattuali e le modalità di pagamento. La cessione del giovane talento canadese sembra ormai imminente: tutto lascia presagire che nelle prossime ore si possa ufficializzare il trasferimento, segnando un nuovo capitolo nel calciomercato estivo dei nerazzurri.

Buchanan Inter, le parole di Fabrizio Romano sulla possibile cessione dei nerazzurri nel calciomercato estivo. Tutti i dettagli. Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti da Fabrizio Romano, Tajon Buchanan, giovane talento canadese dell’ Inter, è vicino a un trasferimento al Sassuolo. Il club emiliano ha avanzato una proposta iniziale per il giocatore che include una cifra di 8 milioni di euro, più una percentuale sulla futura rivendita. La trattativa è ancora in corso, con il Sassuolo pronto a proseguire i dialoghi con l’Inter per definire i dettagli dell’operazione. Buchanan è in uscita dall’Inter, e questa offerta del Sassuolo rappresenta una delle opzioni più concrete per il suo futuro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Buchanan Inter, Romano conferma: «Trattativa avviata per la cessione, le cifre e cosa manca per chiudere»

In questa notizia si parla di: inter - romano - buchanan - cessione

Sommer ai saluti? Romano: “L’Inter apre alla cessione, tocca a lui scegliere” - Il mercato in casa Inter si infiamma con voci inattese: oltre a Hakan Calhanoglu, anche Yann Sommer potrebbe presto cambiare maglia.

Di Marzio - La telenovela Calhanoglu finisce oggi, non ha mai chiesto la cessione all’Inter e sarà un giocatore fondamentale per l’anno prossimo. Vai su Facebook

Inter, Buchanan in uscita: primi contatti per la cessione; Inter, ufficiale l'addio di Buchanan: è fatta per Zalewski; Romano: Accordo Inter-Villarreal per la cessione di Buchanan.

Dietrofront sulla cessione Inter: la trattativa non è finita - Laureato in Lettere Moderne e Semiotica, scrive di sport da quasi 10 anni, con diverse esperienze su varie testate online. Si legge su passioneinter.com

Inter, Buchanan va al Sassuolo per 7-8 milioni di euro. Ma c'è la recompra - Cessione a titolo definitivo dell'esterno canadese, che si trasferisce alla corte di Grosso per 8 milioni di euro. Lo riporta calciomercato.com