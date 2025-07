Pulcheria approvato il percorso di coprogettazione per l' edizione 2025

La Giunta ha dato il via libera alla coprogettazione dell’edizione 2025 di Pulcheria, la rinomata rassegna artistica e culturale che ogni anno anima la nostra comunità. Un’opportunità unica per gli enti del terzo settore di contribuire a un evento di grande richiamo, promuovendo cultura, arte e dialogo. A breve sarà pubblicato l’avviso pubblico: preparatevi a partecipare e a dare il vostro contributo per rendere questa edizione indimenticabile.

