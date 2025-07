Si schianta con la moto non ce l’ha fatta Sofia Maroni | la 18enne di Cesenatico è morta

Una tragedia scuote Cesenatico: Sofia Maroni, giovane di 18 anni, ha perso la vita dopo un terribile incidente in moto che ha sconvolto l'intera comunità. La sua passione per la libertà si è spezzata troppo presto, lasciando un vuoto incolmabile tra amici e familiari. In questa triste vicenda, ricordiamo Sofia come esempio di energia e vitalità. La sua storia ci invita a riflettere sulla sicurezza stradale e sull'importanza di rispettare le regole per evitare tragedie come questa.

Cesenatico, 10 luglio 2025 – Sofia Maroni non ce l’ha fatta. La giovane di 18 anni vittima dell’incidente accaduto mercoledì pomeriggio in via Antica Emilia, a San Vito, sul territorio tra i Comuni di Santarcangelo e San Mauro Pascoli, purtroppo è deceduta. In quel disgraziato sinistro, la sua moto, una Honda 125 sulla quale stava viaggiando, per cause ancora da accertare si è schiantata contro il muro di recinzione di un’abitazione. Nell’urto violento il suo corpo è stato sbalzato dalla sella e ha riportato ferite gravissime, tant’è che le sue condizioni sono apparse subito disperate, in particolare per le ferite riportate alla testa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si schianta con la moto, non ce l’ha fatta Sofia Maroni: la 18enne di Cesenatico è morta

