Turista 15enne violentata in Costiera Amalfitana | fermato egiziano

Violentata turista 15enne americana in vacanza in Costiera Amalfitana, i carabinieri fermano 41enne - Un grave episodio scuote la Costiera Amalfitana: una turista americana di 15 anni è stata vittima di violenza sessuale in un hotel di Ravello, mentre i carabinieri hanno fermato un 41enne sospettato.

