Salta la società di gestione per il Mose preoccupazione dei sindacati

La vicenda del Mose continua a far discutere, con i sindacati preoccupati per le decisioni prese dal governo. La recente esclusione della società di gestione, originariamente prevista come in-house presso il Consorzio Venezia Nuova e poi trasferita all’Autorità per la laguna, rischia di compromettere la stabilità e la trasparenza del progetto. Un passo indietro che alimenta dubbi e incertezze sulla futura gestione della laguna di Venezia, lasciando aperte molte domande sul suo futuro.

Il governo ha fatto ritirare l’emendamento che prevedeva la possibilità di costituire la società in house presso il Consorzio Venezia Nuova per poi trasferirla all’Autorità per la laguna. Una scelta che, secondo la Cgil, getta l’intera vicenda del Mose e della gestione della laguna nel caos. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

