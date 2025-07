Calciomercato Inter quante idee per l’attacco | spunta anche il pupillo di De Zerbi

L'Inter si prepara a rivoluzionare il suo attacco in vista della prossima stagione, con idee innovative e strategie all’avanguardia. La partenza quasi certa di Mehdi Taremi apre questioni importanti, ma anche opportunità: il club punta su un profilo versatile, un fantasista di talento che possa impreziosire la trequarti. Tra le opzioni spunta anche il pupillo di De Zerbi, pronto a lasciare il segno. Tutti i dettagli di questa possibile rivoluzione sono ancora da scoprire.

Calciomercato Inter, le ultime sulle mosse dei nerazzurri con il possibile colpo in attacco nella sessione estiva. Tutti i dettagli in merito. Con l’addio ormai quasi certo di Mehdi Taremi, l’ Inter sta riorganizzando il proprio reparto offensivo. La casella lasciata vuota dal centravanti iraniano non verrà colmata da un altro attaccante di ruolo, ma da un fantasista che possa aggiungere creatività e qualità alla trequarti. Il club nerazzurro, infatti, ha intenzione di puntare su un giocatore versatile, capace di offrire ulteriori soluzioni offensive per Cristian Chivu. Secondo quanto riportato da TuttoSport, uno dei nomi in cima alla lista dell’Inter è quello di Julio César Enciso, giovane talento paraguaiano di proprietà del Brighton. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, quante idee per l’attacco: spunta anche il pupillo di De Zerbi

