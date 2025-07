A Specchia torna la festa di santa Fumìa nei pressi della chiesa bizantina

A Specchia torna la festa di Santa Fumìa, un evento atteso e ricco di tradizione che riunisce la comunità in un’atmosfera di allegria e spiritualità. Dopo quindici anni di silenzio, il 12 luglio la magia si riaccende nei pressi della chiesa bizantina, offrendo un’occasione unica per celebrare radici antiche e condividere momenti di gioia. Un appuntamento imperdibile per riscoprire il cuore pulsante di Specchia.

SPECCHIA - L'associazione Santa Eufemia di Specchia, a distanza di quindici anni dall’ultima edizione, nella serata di sabato 12 luglio, nei pressi dell’omonima chiesa (raggiungibile dalla strada comunale Paduligne), si svolgerà “La festa di santa Fumìa”, evento, con il patrocinio del Comune, che. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

