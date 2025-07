Incidente in moto in Croazia fissato il funerale di Andrea Zanin

Il dramma ha colpito la nostra comunità: si terrà sabato 12 luglio alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Moriago della Battaglia il funerale di Andrea Zanin, il giovane di 35 anni tragicamente scomparso in un incidente in moto in Croazia. Un momento di commozione e ricordo per onorare la vita di un ragazzo amato da tutti, che lascia un vuoto incolmabile nel cuore di amici e famiglia.

Si svolgerà sabato 12 luglio presso la chiesa parrocchiale di Moriago della Battaglia, alle 15.30, il funerale di Andrea Zanin, il 35enne moriaghese che ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto lo scorso 29 giugno. Zanin stava facendo ritorno a casa da una gita in compagnia di amici in. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

