Superman David Corenswet ribadisce | Il film è più simile a Star Wars che ai film Marvel

David Corenswet, nuovo volto di Clark Kent in Superman, sorprende i fan con un paragone inaspettato: il film di James Gunn ricorda di più Star Wars che l'universo Marvel. Un'affermazione che accende l'entusiasmo e solleva le aspettative su questa nuova avventura cinematografica. Ma cosa rende questa pellicola così simile alla galassia lontana? Scopriamolo insieme e lasciamoci trasportare da questa affascinante suggestione.

L'attore David Corenswet interpreta Clark Kent nel film scritto e diretto da James Gunn e, in una nuova intervista, ha paragonato il progetto alla saga di Star Wars. David Corenswet ha parlato di Superman, il nuovo film scritto e diretto da James Gunn, facendo un paragone con Star Wars. L'interprete di Clark Kent, infatti, ha sostenuto in una nuova intervista che il lungometraggio abbia più punti in comune con la saga stellare rispetto al MCU per cui il regista ha firmato le avventure dei Guardiani della Galassia. Il paragone tra Superman e Star Wars In un'intervista con Screen Rant, David Corenswet ha ricordato: "James Gunn ha descritto questo nuovo DCU dicendo che è un po' più simile all'universo di Star Wars, nel senso che non è il nostro . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Superman, David Corenswet ribadisce: "Il film è più simile a Star Wars che ai film Marvel"

In questa notizia si parla di: film - david - star - wars

Intervistato durante la première del film a Londra, David Corenswet ha rivelato di aver parlato con i suoi predecessori Henry Cavill (nel DC Extended Universe) e Tyler Hoechlin (nella serie tv Superman & Lois) e di aver ricevuto un grande incoraggiamento da Vai su Facebook

