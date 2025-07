Gran finale per Timeless School Contest il concorso per i giovani musicisti delle scuole superiori

gran finale di un percorso musicale straordinario, che mette in luce i talenti emergenti delle scuole superiori. Martedì 15 luglio, alle ore 21, la suggestiva Fabbrica delle Candele di Forlì si trasformerà nel palcoscenico di una serata indimenticabile: la Finalissima Band – Parte 2 del Timeless School Contest 2025. Un’occasione unica per vivere l’energia e la passione dei giovani musicisti, pronti a lasciare il segno e chiudere in grande questa emozionante avventura.

Martedì 15 luglio, a partire dalle ore 21, la Fabbrica delle Candele di Forlì ospita la Finalissima Band – Parte 2 del Timeless School Contest 2025, il concorso musicale promosso dall’Associazione Timeless Aps e nato all’interno delle assemblee d’Istituto. Si tratta del secondo e conclusivo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

