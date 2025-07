Sant’Anna il Comune dona beni per alleviare dal caldo i detenuti

Il Comune di Modena si prende cura dei propri cittadini anche nelle situazioni più delicate, e questa volta lo fa con un gesto concreto per i detenuti del Sant’Anna. Ombreggianti e nebulizzatori, posizionati nei cortili e nel campo sportivo, sono un dono prezioso per alleviare il caldo estivo. Un esempio di attenzione e solidarietà che dimostra come la comunità possa fare la differenza, anche nei momenti più difficili.

Ombreggianti e nebulizzatori da posizionare presso i cortili e il campo sportivo, così da alleviare dal caldo la popolazione detenuta al Sant’Anna di Modena. È questo il dono che, a nome dell’Amministrazione comunale, l’assessora alla Sicurezza integrata e alla Polizia locale, Alessandra. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

