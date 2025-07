Un anno di Coop Comunità Solare | Energia da 55 impianti per 140 soci di Piacenza e Lodi

Un anno di Coop Comunità Solare: 55 impianti, 140 soci di Piacenza e Lodi, un progetto che illumina il futuro con energia pulita e condivisa. In questa conferenza stampa, la cooperativa, società sociale Ets costituita il 2 luglio 2024, svelerà i traguardi raggiunti nel primo anno di attività, testimonianza di come l’impegno collettivo possa fare la differenza per un domani più sostenibile e solidale.

. La Comunità Solare, società cooperativa impresa sociale Ets, costituita il 2 luglio 2024, presenta in conferenza stampa i risultati del primo anno d’attività. I 140 soci delle province di Piacenza e Lodi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

