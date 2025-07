Fermate la partita Wimbledon paura durante la prima semifinale femminile

Un'altra emozionante giornata a Wimbledon, dove l'imprevedibilità regna sovrana. Aryna Sabalenka, testa di serie numero uno e grande favorita, ha subito una sorprendente sconfitta in tre set contro la statunitense Amanda Anisimova, lasciando il pubblico senza fiato. La questione ora si sposta sul futuro: chi tra Swiatek e Bencic avrà il coraggio di sfidare la nuova protagonista? La semifinale si presenta incerta e avvincente come non mai.

Aryna Sabalenka è stata sconfitta a sorpresa nella prima semifinale del torneo femminile di Wimbledon. La numero uno al mondo, una delle favorite assolute per la vittoria finale, è stata battuta in tre set dalla statunitense Amanda Anisimova, che ora aspetta la vincente del match tra Iga Swiatek e Belinda Bencic per giocarsi il titolo. Un ko che lascia il segno, soprattutto per il modo in cui è maturato: la bielorussa aveva dominato buona parte del secondo set e nel terzo sembrava avere in mano l’inerzia dell’incontro, ma si è sgretolata nel momento decisivo. >> “Devi guardare questa cosa”. Temptation Island, la notizia arriva nel capanno e immediatamente il caos totale: l’ha presa malissimo Il primo parziale si è chiuso 6-4 in favore della Anisimova, dopo una fase finale in cui Sabalenka ha perso il servizio in un momento cruciale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: wimbledon - prima - semifinale - femminile

ItalTennis nella storia, tre azzurri per la prima volta agli ottavi di Wimbledon. Sonego raggiunge Sinner e Cobolli - Una svolta storica per il tennis italiano: per la prima volta, tre azzurri approdano agli ottavi di Wimbledon.

Inizia la prima semifinale femminile a Wimbledon! Chi vincerà tra Aryna Sabalenka e Amanda Anisimova? Vai su X

Impresa di Belinda Bencic che batte Mirra Andreeva e per la prima volta si issa fino in semifinale a Wimbledon Vai su Facebook

Sabalenka stecca, è Anisimova la prima finalista: l'americana passa al 3° set; La semifinale di Wimbledon sospesa due volte per emergenza medica: Aryna Sabalenka accorre ad aiutare; LIVE Wimbledon: Sabalenka-Anisimova 4-6 6-4 1-1, arriva il controbreak. Poi Swiatek-Bencic.

La semifinale di Wimbledon sospesa due volte per emergenza medica: Aryna Sabalenka accorre ad aiutare - Nel corso del primo set della semifinale femminile del torneo di Wimbledon, ci sono state due emergenze mediche che hanno fatto sospendere il gioco: in ... Segnala fanpage.it

Wimbledon, Sabalenka perde in semifinale contro Anisimova: fuori la numero 1 - La bielorussa saluta i Championships a sorpresa: sconfitta in tre set. Riporta corriere.it