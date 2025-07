LIVE Italia-Serbia 3-0 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | decima vittoria di fila per le azzurre di Velasco!

Un’emozione senza precedenti avvolge il mondo della pallavolo femminile: l’Italia domina la Serbia con un 3-0 impeccabile, assicurandosi la decima vittoria consecutiva sotto la guida di Velasco. Le azzurre continuano a stupire, dimostrando tecnica, cuore e determinazione. Restate sintonizzati per vivere in diretta ogni momento di questa straordinaria partita e scoprire come si conclude questa cavalcata vittoriosa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-2o VITTORIA PER L’ITALIA!!! L’errore di Boskovic che manda l’attacco in rete chiude la partita con l’Italia che vince anche il terzo set e batte anche la Serbia!! Decima vittoria su altrettante partite per Julio Velasco e le sue ragazze!! 24-20 CHE MURO DI DANESI!!! Anna annulla l’attacco di Boskovic!! 23-20 Anche Boskovic sbaglia al servizio!! 22-20 Errore al servizio per l’Italia. 22-19 Antropova è una macchina!! Ottavo personale per lei!! 21-19 Dangubic mette a sego il pallonetto. 21-18 Bellissima diagonale di Antropova!! Che partita per lei!! 20-18 Grande punto della Serbia che chiude con la diagonale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Serbia 3-0, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: decima vittoria di fila per le azzurre di Velasco!

