Il contenzioso fra Libero consorzio e Comune di Raffadali Cuffaro | Nessun debito fuori bilancio

Il contenzioso tra il Libero Consorzio e il Comune di Raffadali, guidato dal sindaco Silvio Cuffaro, si infiamma con smentite ufficiali. “Nessun debito fuori bilancio, le somme sono state regolarmente accantonate”, afferma Cuffaro, rispondendo agli allarmi dei consiglieri di Forza Italia. La questione solleva importanti questioni di trasparenza e gestione finanziaria: scopriamo insieme come si svilupperà questa intricata vicenda.

"Nessun debito fuori bilancio, le somme sono state regolarmente accantonate". Il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, replica così ai consiglieri comunali di Forza Italia, Maricetta Casalicchio, Salvatore Gacioppo e Santino Farruggia che avevano paventato il rischio di default in relazione al. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: raffadali - cuffaro - nessun - debito

Raffadali: 24enne ucciso dal padre poliziotto con quindici ... - RaiNews - Anche il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, ha commentato la vicenda: “Purtroppo non siamo abituati a questi episodi. Secondo rainews.it

Cuffaro: a Raffadali in casa madre - Notizie - Ansa.it - Totò Cuffaro, l'ex presidente della Regione Siciliana, è arrivato in via Rosario, nell'abitazione della madre Ida. Da ansa.it