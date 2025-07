A 15 anni dall’omicidio di Angelo Vassallo inizierà il processo | grazie a chi non l’ha fatto dimenticare

A quindici anni dal tragico omicidio di Angelo Vassallo, il “sindaco pescatore”, si apre una nuova pagina di giustizia. Il 16 settembre segna l’inizio del processo contro i principali imputati, grazie a chi non ha mai smesso di cercare verità e responsabilità. Una lotta lunga e difficile che ora potrebbe finalmente portare alla luce la verità e rendere giustizia al sindaco simbolo di integrità e impegno civico.

Si avvicina il 5 settembre, il 15esimo anniversario dell’omicidio del “sindaco pescatore” e con esso anche l’inizio, finalmente, del processo, il prossimo 16 settembre a carico dei quattro maggiori imputati indiziati del reato: Fabio Cagnazzo ex colonnello dei carabinieri, figura centrale nell’inchiesta, Lazzaro Cioffi ex brigadiere dei carabinieri, Giuseppe Cipriano imprenditore collegato ad ambienti malavitosi e Romolo Ridosso, ex boss di camorra, quest’ultimo collaboratore di giustizia, che si è addossato la corresponsabilità dell’omicidio. Sembrava quasi impossibile, ormai, in questi lunghi 15 anni che si potesse giungere al processo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - A 15 anni dall’omicidio di Angelo Vassallo inizierà il processo: grazie a chi non l’ha fatto dimenticare

