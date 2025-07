Rapina e droga 23enne arrestato a Carpi | dovrà scontare oltre 3 anni di carcere

Una giovane vita segnata da errori, un arresto che apre una nuova svolta. Il 23enne di Carpi, coinvolto in una rapina e nei traffici di droga, dovrà scontare oltre tre anni di carcere dopo l’ordine emesso dalla Procura di Milano. Un episodio che ricorda come la legge non conosca agevolazioni e come sia fondamentale il percorso di reinserimento. La storia del ragazzo ci invita a riflettere sulle scelte e le conseguenze.

In data 09 luglio, i Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno dato esecuzione ad un provvedimento di carcerazione, emesso il 19 giugno 2025, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano - Ufficio Esecuzioni Penali - nei confronti di un cittadino nordafricano di 23 anni. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

