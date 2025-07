Squid Game | La Sfida 3 Netflix annuncia il rinnovo dello show

Il mondo di Squid Game torna a farci battere il cuore con una sorpresa che entusiasma i fan: Netflix ha annunciato il rinnovo di Squid Game: La Sfida, pronta a catturare ancora l'attenzione dal 4 novembre. Dopo il successo della prima stagione, il colosso dello streaming conferma un terzo gruppo di episodi, promettendo nuove emozioni e sfide mozzafiato. Preparatevi, perché questa saga è appena agli inizi!

Studio Lambert di All3Media e The Garden di ITV sono coinvolti nella produzione dello show in cui i concorrenti cercano di conquistare uno dei montepremi più alti di sempre mettendosi alla prova con delle sfide complicate e che faranno emergere e spezzare alleanze e legami.