Al via la nuova stagione | date sedi e orari di tutte le amichevoli delle 20 squadre di Serie A

L’estate è alle porte e il calcio italiano si prepara a scaldare i motori con le amichevoli estive delle venti squadre di Serie A. Dalla tournèe asiatica del Milan agli impegni in Germania di Atalanta e Parma, scopri tutte le date, sedi e orari per vivere in anteprima il ritorno in campo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle sfide più attese dell’estate 2025!

Il Milan parte in tournèe asiatica, l'Atalanta affronta un agosto "tedesco" così come il Parma: ecco le amichevoli estive 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Al via la nuova stagione: date, sedi e orari di tutte le amichevoli delle 20 squadre di Serie A

Ritiro Juve, quando inizierà la nuova stagione dei bianconeri? Il programma in Germania tra allenamenti e amichevoli. Tutto quello che c’è da sapere - La Juventus si appresta a vivere un nuovo emozionante capitolo con il ritiro che prenderà il via il 24 luglio alla Continassa, sotto la guida di Igor Tudor.

Calcio: Pescara comunica le date delle prime amichevoli - In vista dell'avvio del ritiro precampionato previsto per domenica 13 luglio, il Pescara Calcio ha reso noto il programma delle prime gare amichevoli precampionato: sabato 19 luglio, ore 18: Pescara- Da ansa.it

