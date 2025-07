Maltrattamenti ad una ginnasta di dodici anni assolta Moira Ferrari

In un capitolo che ha scosso il mondo dello sport, la vicenda della ginnasta di dodici anni e l'assoluzione di Moira Ferrari emergono come un esempio di giustizia e verità. Dopo sei anni di attese e dubbi, la decisione di assolvere la direttrice tecnica della Gymnasium Academy di Villorba apre nuovi scenari sulla tutela dei giovani atleti e sulla trasparenza delle accuse. La sentenza di oggi segna una svolta fondamentale, dimostrando che la verità può prevalere contro ogni fraintendimento.

Non ci furono maltrattamenti ai danni della ginnasta che nel 2023, sei anni dopo i fatti, aveva deciso di sporgere denuncia contro Moira Ferrari, direttrice tecnico della storica Gymnasium Academy con sede a Villorba. La donna (difesa dall'avvocato Luigi Fadalti) è comparsa oggi 10 luglio davanti. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

