Theo saluto polemico | Questo Milan non rispecchia i valori di qualche anno fa E Maldini commenta

Theo Saluto polemico: il Milan di oggi non rispecchia più i valori di un tempo. Con un lungo post su Instagram, il francese saluta tifosi e compagni, criticando duramente la società: "Vado via a testa alta. Rossoneri meno ambiziosi di prima". Le sue parole scuotono l’ambiente, suscitando numerosi commenti dai compagni di squadra. Un addio che segna una svolta nel mondo rossonero, lasciando spazio a molte riflessioni sul futuro del club.

Con un lungo post su Instagram il francese saluta compagni e tifosi. Parole forti, invece, nei confronti della società: "Vado via a testa alta. Rossoneri meno ambiziosi di prima". Tanti i commenti dei compagni di squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Theo, saluto polemico: "Questo Milan non rispecchia i valori di qualche anno fa". E Maldini commenta...

