Porto Cervo Gaia Costa investita e uccisa su strisce pedonali indagata Vivian Alexandra Spohr moglie del Ceo di Lufthansa

Tragedia a Porto Cervo: Gaia Costa, 24 anni, è stata investita e uccisa sulle strisce pedonali da un SUV guidato dalla manager tedesca Vivian Alexandra Spohr, moglie del CEO di Lufthansa. La giovane donna si recava al lavoro quando l’incidente si è verificato, lasciando la comunità sgomenta. Indagata per grave negligenza, Spohr sostiene di non essersi accorta di nulla, ma il dramma solleva domande sulla sicurezza e le responsabilità su strade e pedoni.

La 24enne stava andando a lavoro, ma un Suv nero, guidato dalla manager tedesca, l'ha investita. La donna al volante non si sarebbe accorta di niente e sarebbe stata vittima di un malore Gaia Costa è stata investita e uccisa sulle strisce pedonali a Porto Cervo, da un suv guidato da Vivian Al. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Porto Cervo, Gaia Costa investita e uccisa su strisce pedonali, indagata Vivian Alexandra Spohr, moglie del Ceo di Lufthansa

