Orrore a Milazzo | cadavere trovato in un sacco di plastica vicino a una spiaggia

Un'ondata di shock scuote Milazzo: un cadavere rinvenuto in un sacco di plastica vicino alla spiaggia di via Capuana ha sconvolto la comunità. Sono stati alcuni bagnanti a scoprire il tragico ritrovamento, che ora è al centro delle intense indagini della polizia e della Procura. La comunità si chiede cosa si nasconda dietro questa terribile scena e quali misteri si celino dietro questa drammatica scoperta.

A scoprire il corpo sono stati alcuni bagnanti. Il cadavere, rinvenuto in via Capuana, è ora al centro delle indagini della polizia e della Procura.

Orrore all’Eur, trova il cadavere della madre in un fosso: forse l’anziana è caduta - Tragedia all'Eur: il drammatico ritrovamento di un corpo in un fosso scuote la comunità. Una donna ha scoperto la madre, 86 anni, priva di vita, sollevando interrogativi su come l'anziana possa essere finita lì.

