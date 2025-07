La Promessa anticipazioni 11 luglio | Don Romulo lascia la prigione Maria indaga su Martita e Salvador

Preparati a immergerti nel mondo appassionante di "La Promessa", la soap spagnola che tornerà domani su Rete 4 alle 19:40. Tra ritorni inaspettati, intrighi e misteri, le anticipazioni ci svelano che Don Romulo lascia la prigione, mentre Maria indaga su Martita e Salvador. Cosa riserverà questa nuova puntata? Resta con noi per scoprire tutti i dettagli e vivere l'emozione di ogni colpo di scena!

Ecco cosa accadrà nella puntata della soap opera spagnola in onda domani su Rete 4, Dopo aver ricevuto un'ingente somma da Manuel, Burdina ritira le accuse e Romulo torna a casa. La Promessa torna domani su Rete 4 intorno alle 19:40. La popolare soap spagnola, ambientata a Cordova, è visibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme un'anteprima delle anticipazioni della puntata: durante una commissione a Luján, Maria si informa su Martita, la donna che avrebbe fatto perdere la testa al suo Salvador. Riassunto dell'episodio precedente: Le condizioni di salute di Romulo, in carcere per essersi autoaccusato dell'omicidio di Gregorio, peggiorano rapidamente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it