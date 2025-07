Popillia japonica | il Consorzio fitosanitario piacentino in prima linea per fronteggiare i danni

popillia japonica, il temuto insetto proveniente dall'Asia, sta mettendo in allerta il Consorzio Fitosanitario Piacentino. Probabilmente trasportato via aerea, questo invasivo scarabeo rappresenta una minaccia crescente per le colture locali, aggravata dai cambiamenti climatici e dalla globalizzazione. La lotta contro questa specie si fa sempre più urgente: scopri come il nostro territorio si sta preparando a difendersi e a contenere i danni.

È arrivato – probabilmente - in aereo, frutto di una globalizzazione che tanti benefici ha arrecato, ma pure non pochi danni ambientali che si sommano a quelli dei non più contestabili cambiamenti climatici, lo scarabeo giapponese il cui nome scientifico è quello di “Popillia japonica”. Si. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: popillia - japonica - danni - consorzio

Che cos’è la Popillia Japonica, il coleottero arrivato dal Giappone che sta distruggendo prati e giardini a Milano - La Popillia japonica, coleottero arrivato dal Giappone e ormai presente in Lombardia dal 2014, sta causando seri danni ai nostri prati e giardini.

Consorzio Agrario & Garden | Erba Vai su Facebook

Popillia japonica: il Consorzio fitosanitario piacentino in prima linea per fronteggiare i danni; La Popillia Japonica torna a far banchetto nel verde della Bassa; Popillia japonica, un problema in continua espansione per il mais e non solo: danni e difesa.

Popillia japonica: il Consorzio fitosanitario piacentino in prima linea per fronteggiare i danni - Il coleottero ha un'alta capacità infestante, tanto che può attaccare oltre 300 piante tra erbacee, arbustive ed arboree, spontanee o coltivate, colpendo radici, fiori, foglie e frutti, di cui si nutr ... ilpiacenza.it scrive

La Popillia japonica è pericolosa? Come riconoscere il coleottero del Giappone - È piccola, colorata e viene da lontano: ma perché la Popillia japonica fa così paura alle piante? Come scrive focusjunior.it