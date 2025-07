Morto james cathcart voce di meowth e professor oak

Iconici e amati nel mondo dei Pokémon. La sua voce ha dato vita a emozioni indimenticabili, lasciando un segno indelebile nei cuori di milioni di fan. La sua scomparsa rappresenta una perdita enorme per l'intera comunità. La sua eredità continuerà a vivere attraverso le sue interpretazioni uniche, che hanno fatto sognare generazioni di appassionati. Addio, James Carter Cathcart: il suo talento resterà per sempre nella memoria collettiva.

annuncio della scomparsa di james carter cathcart, voce di james e meowth. Una notizia triste ha colpito il mondo degli appassionati di Pokémon: è stato reso noto che James Carter Cathcart, storico doppiatore dei personaggi di James e Meowth, è deceduto. La comunicazione ufficiale è arrivata attraverso i canali social di colleghi del settore, confermando la perdita di una figura fondamentale per l'interpretazione di alcuni dei personaggi più iconici della serie. dettagli sulla morte e cause. causa del decesso e battaglia contro il cancro alla gola. La notizia è stata diffusa questa mattina da Erica Schroeder, collega e doppiatrice, tramite un post su Instagram.

