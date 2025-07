Sotto il sole MArRC EcoJazz e Villaggio del gusto | cosa fare nel weekend

Preparati a vivere un weekend indimenticabile a Reggio Calabria! Tra il fascino della storia, con visite ai Bronzi di Riace e al Museo archeologico, e le note coinvolgenti del jazz e della Festa della Zagara, l'estate reggina si accende di emozioni. Scopri tutte le iniziative imperdibili per un fine settimana ricco di cultura, musica e tradizione, e lasciati conquistare dal cuore pulsante della città.

Si accende un nuovo weekend dell'Estate reggina con la guida agli eventi clou del fine settimana. Nuovo percorso suggestivo dalla preistoria ai Bronzi di Riace al Museo archeologico. Tutte le emozioni del jazz attraverso concerti imperdibili. Da segnalare la Festa Festa della Zagara del. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

