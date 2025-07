Prorogati ancora i contratti di servizio per le Cra | un danno a utenza e personale senza miglioramenti qualitativi

Prorogare ancora i contratti di servizio per le CRA rappresenta un danno sia per l’utenza che per il personale, senza apportare alcun miglioramento qualitativo. Dopo mesi di incontri infruttuosi, la giunta de Pascale svela il vero volto: una delibera che avrebbe dovuto innovare il sistema di accreditamento dal 2025 si rivela inadeguata, lasciando che le criticità persistano e i diritti di anziani, disabili e lavoratori continuino a essere trascurati. È ora di rivendicare cambiamenti concreti e trasparenti.

«Dopo mesi di incontri inconcludenti, la giunta de Pascale cala la maschera. La delibera che avrebbe dovuto regolare dal 2025 il nuovo sistema di accreditamento con procedure trasparenti e miglioramenti dei servizi per anziani e disabili e per le lavoratrici ed i lavoratori che assicurano le. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

