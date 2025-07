Prime Video 2025 2026 tutti i titoli in arrivo

Se sei appassionato di streaming e non vedi l’ora di scoprire cosa ci riserva il futuro di Prime Video, sei nel posto giusto! Per il biennio 2025/2026, la piattaforma si prepara a sorprendere con una serie di titoli imperdibili, tra cui lo show dedicato ai funerali dei VIP, “Roast in Peace”, e il tanto atteso reality “The Traitors Italia”. Scopri tutte le anteprime e preparati a vivere grandi emozioni!

© US Prime Video Anche Prime Video ha svelato le sue carte in vista della prossima stagione 20252026. Tra i nuovi titoli in arrivo sulla piattaforma, lo show che celebra i funerali dei vip, anticipato da Davide Maggio: Roast in Peace. Altra novità, che vi abbiamo annunciato in anteprima un anno fa, è il reality The Traitors Italia. Nuove stagioni per Red Carpet – Vip al Tappeto e LOL – Chi Ride è Fuori, che quest’anno avrà anche uno speciale per Halloween. E poi film, serie e sport. Ecco tutti i titoli. Prime Video 20252026: gli show. Holiday Crush. I The Jackal (sì, incredibilmente ancora loro!), direttamente dal loro divano, stanno per vedere e commentare la vacanza da sogno di un gruppo di ragazzi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Prime Video 2025/2026, tutti i titoli in arrivo

